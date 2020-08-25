Апина рассказала, как Ельцин пил и «зажигал» перед выборами

https://static.news.ru/photo/26a82e4a-e6c7-11ea-b196-fa163e074e61_660.jpg Борис Ельцин Фото: Dennis Brack/Global Look Press

Певица Алёна Апина рассказала о «пившем и зажигавшем» в канун президентских выборов 1996 года Борисе Ельцине. Глава государства тогда ездил по стране в сопровождении артистов эстрады. Среди них была и Апина.

По её словам, такое турне не было знаковым событием, но «добавило человечности, красок». Благодаря таким выступлениям люди смогли увидеть, что Ельцин — «человек, а не машина и не инопланетянин».

Да, он может выпить, потанцевать и зажечь. В этом нет ничего плохого, даже если ты первое лицо государства. В этом плюс. Он и есть народ, с такими же желаниями, — охарактеризовала Апина в эфире радиостанции «Говорит Москва» восприятие Ельцина того времени.

Сейчас, добавила она, россияне не воспринимают политиков как схожих по духу людей. «Видим наших чиновников и не понимаем, что у них в башке происходит», — отметила артистка.

Ранее, как писал NEWS.ru, сенатор Совета Федерации и медиаменеджер Сергей Лисовский, известный как организатор предвыборной кампании Бориса Ельцина, рассказал о том, как поп-звёзды повлияли на победу в голосовании первого президента России.