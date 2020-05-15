Японский журнал назвал Тутберидзе токсичным тренером

https://static.news.ru/photo/8b557394-be21-11ea-b740-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Японское издание журнала Elle опубликовало материал о «токсичных» отношениях между спортсменами и их тренерами, представив в качестве примера российского специалиста Этери Тутберидзе.

Тутберидзе давно критикуют за то, что её воспитанницы завоевывают медали в раннем возрасте и пропадают сразу же после изменений тела, связанных с возрастом. Некоторые спортсменки страдают от пищевых расстройств и рано завершают карьеру, — говорится в статье.

Также в списке токсичных руководителей оказались тренер бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора, а также тренер по фигурному катанию француз Жиль Бейер и тренер по шорт-треку Чо Чже Бом из Южной Кореи, которые подозреваются в изнасиловании своих подопечных.

Ранее сообщалось, что российский специалист Этери Тутберидзе, а также канадец Брайан Орсер номинированы на приз лучшему тренеру по фигурному катанию прошедшего сезона по версии Международного союза конькобежцев (ISU). Также в число претендентов вошёл армянский специалист Рафаэль Арутюнян, писал NEWS.ru.