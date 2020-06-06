Ягудин станцевал на бильярдном столе с детьми под Little Big

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин показал, как весело проводит время во время режима самоизоляции.

Спортсмен поделился с подписчиками в Instagram видео, где он вместе с детьми танцует на бильярдном столе под песню российской группы Little Big.

Ранее NEWS.ru писал, что российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова вступилась за Алексея Ягудина после нападок блогера. Тренер рассказала, что фигурист ведёт себя мирно, даже когда выпьет: ложится спать, а не лезет в драку. По словам блогера Елены Родиной, Ягудин вместе с актёром Маратом Башаровым напились и избили журналистов бейсбольными битами.