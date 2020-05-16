Тарасова рассказала о поведении пьяного Ягудина

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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире ток-шоу на Первом канале вступилась за олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Алексея Ягудина после того, как спортсмена обвинили в неподобающем поведении в пьяном состоянии.

В отношении Ягудина в негативном ключе высказалась блогер Елена Родина. Она заявила, что в молодости фигурист много пил. Более того, отметила Родина, занимался распитием Ягудин вместе с актёром Маратом Башаровым, нередко в пьяном виде избивавшим своим жён.

По словам блогера, артист и фигурист вдвоём совершали нападение на сотрудников СМИ, избивая журналистов бейсбольными битами. За Ягудина вступилась Тарасова, сказавшая, что «Лёша никогда и никого пальцем не тронул».

Хватит распускать грязные слухи. Он не святой, но у него другая форма опьянения: лёг и спит, — заявила тренер в эфире шоу «Пусть говорят».

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущая Дана Борисова опять эпатируетпублику своим странным поведением, потому что она, находясь в режиме самоизоляции, снова начала употреблять спиртные напитки. Такое мнение высказал психолог Сергей Ланг.