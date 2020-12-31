Вяльбе заявила, что сборная Норвегии по лыжным гонкам не уважает соперников

https://static.news.ru/photo/bcce7a28-4ced-11eb-8a96-fa163e074e61_660.jpg Елена Вяльбе Фото: ussianskiteam/vk.com

Сборная Норвегии по лыжным гонкам не уважает своих соперников, заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Так, некоторое время назад норвежская сборная отказалась от участия в многодневной лыжной гонке «Тур де Ски» из-за существующего риска заразиться COVID-19. Кроме того, лыжники из Норвегии не принимали участие в этапах Кубка мира, которые прошли в декабре 2020 года.

Это неуважительно по отношению к коллегам, Международной федерации лыжного спорта (FIS) и большой лыжной семье, — отметила Вяльбе, слова которой приводит VG.

«Тур де Ски» начался 1 января. Турнир пройдёт в швейцарском Валь-Мюстейре, а также в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме и завершится 10 января.

Ранее NEWS.ru писал, что тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам представил состав национальной команды на престижную многодневку «Тур де Ски».

В состав мужской сборной вошли Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков и Александр Терентьев.