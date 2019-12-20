https://static.news.ru/photo/fdfac706-2384-11ea-a237-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воронцевич Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Тяжелый форвард баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич после победы в матче регулярного чемпионата Евролиги над «Анадолу Эфес» со счётом 81:80 в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, насколько сложно играть против турецких болельщиков и поблагодарил тренерский и медицинский штабы за работу.

— Тяжелейший матч на выезде. Все сорок минут обе команды не уступали друг другу, создавая невероятное напряжение. Как вам игра?

— Игра очень непростая, с такими болельщиками «Эфес» летит, как на крыльях, ребята забивали невероятные какие-то мячи через руки, особенно от Шейна Ларкина. Тем не менее, за первую половину мы дали сопернику забить 47 очков — это большие цифры. Во второй — 33 — это значит, что мы прибавили в защите. Где-то, конечно, были промахи с обеих сторон.

— Кажется, для «Эфеса» ЦСКА является наиболее принципиальным соперником, учитывая, что в прошлом сезоне в Финале четырёх «армейцы» обыграли турецких игроков. Ожидали, что будет на паркете будет настолько жарко?

— Конечно. В Турции играть всегда непросто. За любую турецкую команду болеют просто потрясающе. Это баскетбол. К тому же, как известно, «Эфес» шёл на первом месте, их непросто было остановить, особенно на домашней арене. Тем не менее, ЦСКА был сильнее, мы заслужили победу своим желанием, упорством, защитой и нападением.

— Вы отлично начали встречу, ведя в счёте после первого периода. Что не получилось дальше? Потеряли инициативу?

— Баскетбол — это игра и хороших, и плохих моментов. Мы совершили несколько потерь, а соперник такого уровня, как «Эфес», быстро наказывает. Мы не теряли инициативу, демонстрировали свою игру с большим сердцем и желанием. Несмотря на неудачи, мы не теряли надежду, не падали духом, продолжали упираться в обороне и, собственно, эти действия в защите дали свои плоды, сумели реализовать недостающие броски.

— Удалось ли сопернику вас удивить?

— Мы их разбирали, они делают потрясающий скаутинг, всегда колоссально работают. Мы не удивлены. Но, в первую очередь, ЦСКА играл от своей тактики, которую поставил тренер. Мы не сомневались в своих моментах, скажем так. У нас всё работало. Мы знали сильные и слабые стороны «Эфеса».

— От поддержки и «уханья» болельщиков закладывало уши. Как удавалось держать равновесие?

— Не надо было ничего специально держать. Мне наоборот нравится, когда такая атмосфера царит на стадионе. Даже если болельщики выступают против меня, они все равно отдают энергию, и я стараюсь эту энергию, пусть и негативную в наш адрес, интерпретировать в позитивную. Это все равно окрыляет. Команда «Эфес» выглядит потрясающе.

— Второй матч за три дня позади. Дальше снова выезд. Есть ли усталость?

— Мы понимаем, что это такой график, хоть и немного не просто. Тем не менее, те условия, которые создаёт командный клуб ЦСКА, мне кажется, самые лучшие. Тренеры понимают, что мы не роботы, нам дают моменты для отдыха и стараются, если есть какие-то болячки, назначить правильную терапию. Все работают для того, чтобы у нас всё получалось. Мы ответственно с рабочим пониманием относимся к тому, где мы. И пусть будет не так просто, но это наша жизнь, работа. Мы принимаем то, что есть.