Во время восьмого этапа веломногодневки «Вуэльта Испания» вертолет организаторов гонки случайно заснял плантацию конопли.
Традиционно снимая пелотон сверху, который ехал к финишу в городе Игуалада, в кадр попадали крыши домом, на одном из которых местный житель выращивал марихуану.
Как сообщает испанское издание
Протяжённость этапа Вальс — Игуалада, который прошёл 31 августа, составила 166,9 км. Победителем стал немец Никиас Арндт из команды Team Sunweb. 4 августа пройдёт 11-й этап — Сен-Пале — Урдакс-Данчаринеа (180 км). Лидером генеральной классификации после 10 этапов является словенец Примож Роглич из команды Team Jumbo — Visma.
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