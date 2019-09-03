https://static.news.ru/photo/4acdce94-cef7-11e9-ac5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotoreporter Sirotti Stefano, vi/www.imago-images.de/Global Look Press

Во время восьмого этапа веломногодневки «Вуэльта Испания» вертолет организаторов гонки случайно заснял плантацию конопли.

Традиционно снимая пелотон сверху, который ехал к финишу в городе Игуалада, в кадр попадали крыши домом, на одном из которых местный житель выращивал марихуану.

Как сообщает испанское издание Marca , смотря трансляцию, сотрудники правоохранительных органов сумели вычислить дом, куда потом приехали с обыском. На крыше было обнаружено 40 растений. Хозяину грозит срок от трёх до шести лет.

Протяжённость этапа Вальс — Игуалада, который прошёл 31 августа, составила 166,9 км. Победителем стал немец Никиас Арндт из команды Team Sunweb. 4 августа пройдёт 11-й этап — Сен-Пале — Урдакс-Данчаринеа (180 км). Лидером генеральной классификации после 10 этапов является словенец Примож Роглич из команды Team Jumbo — Visma.

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