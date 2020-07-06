Велогонщик умер в Бельгии во время первой гонки после пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/86a1156a-bf6b-11ea-a11f-fa163e074e61_660.jpg Нильс де Вриендт Фото: VDM Van Durme-Michiels Trawobo

Бельгийский велогонщик Нильс де Вриендт скончался во время шоссейной гонки в городе Вортегем-Петегем.

20-летний гонщик любительской команды VDM-Van Durm-Michiels-Trawoboнет потерял сознание во время гонки, после чего врачи в течении 40 минут пытались его спасти, но не удалось. Как сообщили в команде, причиной смерти стала сердечная недостаточность, передаёт Cyclingnews.

В итоге первая в Бельгии гонка после запрета на проведение соревнований из-за коронавируса была прервана за 13 км до финиша.

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