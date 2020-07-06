Велогонщик умер в Бельгии во время первой гонки после пандемии коронавируса

Бельгийский велогонщик Нильс де Вриендт скончался во время шоссейной гонки в городе Вортегем-Петегем.
20-летний гонщик любительской команды VDM-Van Durm-Michiels-Trawoboнет потерял сознание во время гонки, после чего врачи в течении 40 минут пытались его спасти, но не удалось. Как сообщили в команде, причиной смерти стала сердечная недостаточность, передаёт Cyclingnews.
В итоге первая в Бельгии гонка после запрета на проведение соревнований из-за коронавируса была прервана за 13 км до финиша.
Ранее NEWS.ru сообщал, что чемпионка мира по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 31 года в Белграде. Причиной смерти стала тяжёлая и непродолжительная болезнь.
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