Валиева объяснила, почему не нужно идеализировать Олимпийские игры

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что не нужно идеализировать Олимпийские игры, сообщает PeopleTalk. По её словам, на этом мероприятии жизнь спортсмена не заканчивается. Спортсменка на Олимпиаде-2022 в Пекине выиграла золото в командном турнире и заняла четвёртое место в личных соревнованиях.

Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни. Спортивная жизнь рано или поздно заканчивается, поэтому и к Играм стоит относиться спокойнее, — заявила она.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине спортсменка оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.

9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09 балла) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры.