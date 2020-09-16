В ЖВК «Динамо» выразили надежду, что чемпион РФ определится не в кабинете

https://static.news.ru/photo/fb6c2204-f82d-11ea-a333-fa163e074e61_660.jpg Фото: vldinamo.ru

Генеральный директор женского московского волейбольного клуба «Динамо» Владимир Зиничев выразил надежду, что новый сезон чемпионата России пройдёт в рамках предусмотренного регламента.

Будем надеяться, что предстоящий чемпионат России пройдёт в рамках того регламента, который предусмотрен. Без того, что будут переписываться в последний момент правила проведения чемпионата, как это было, к сожалению, в прошлом сезоне, когда отменялись результаты сыгранных матчей, — приводит слова Зиничева пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне «Динамо» и «Уралочка» прилетели в места проведения игр, им оставалось провести по одному матчу полуфинала, и, как считает Зиничев, после этих игр можно было бы смело присудить звание чемпиона России двум командам — победителям двух полуфиналов — и закончить на этом чемпионат.

Когда чемпион определяется в кабинете, а не на площадке, это не всегда здорово, — сказал Зиничев.

Женская Суперлига стартует 18 сентября, и «Динамо» планирует начинать сезон не во Дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина, а на новой арене — во Дворце спорта «Динамо» на улице Василисы Кожиной, где арена современнее.

В конце марта Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о досрочном окончании чемпионата России среди мужских и женских команд из-за распространения коронавируса в России, писал NEWS.ru.