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Во втором туре олимпийского квалификационного турнира на Игры-2020 в Токио мужская сборная России по волейболу в трёх партиях победила команду Кубы.

Кубинцы оказали нашей сборной серьёзное сопротивление, о чём свидетельствует счёт в каждом из сетов — 25:18, 26:24, 27:25. Самыми результативными игроками в составе сборной России стали Виктор Полетаев (19 очков) и Дмитрий Волков (17).

В другом поединке второго игрового дня проходящего в Санкт-Петербурге турнира сборная Ирана легко расправилась с мексиканской командой — 3:0.

В заключительном туре в воскресенье, 11 августа судьба единственной путёвки на Олимпиаду в Токио решится во встрече сборных России и Ирана.

В первом туре олимпийского квалификационного турнира российская сборная победила команду Мексики, ранее писал News.ru.