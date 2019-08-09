https://static.news.ru/photo/9ebbe1c6-baca-11e9-a9e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости

В первом матче олимпийского квалификационного турнира, стартовавшего в Санкт-Петербурге, российская мужская волейбольная сборная в трёх партиях обыграла мексиканцев.

В двух первых сетах россияне не испытали серьёзного сопротивления со стороны соперника — 25:15, 25:11. В третьей партии мексиканцам удалось навязать борьбу, но подопечные финского специалиста Туомаса Саммелвуо довели игру до победы — 25:17 и 3:0 в матче.

В другом поединке первого дня квалификационного турнира к Играм-2020 в Токио сборная Ирана в упорной борьбе вырвала победу у кубинской команды — 3:2.

В субботу, 10 августа, во втором туре россияне встретятся с кубинцами, иранцы — с командой Мексики. Завершится турнир в воскресенье, 11 августа, матчами Мексика — Куба, Иран — Россия.

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