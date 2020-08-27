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«Уралочка» обыграла сборную России на турнире в Калининграде

21:42, 27 августа 2020
Фото: uralochka-vc.com

В стартовом матче на Кубке губернатора Калининградской области волейболистки из екатеринбургской «Уралочки» нанесли поражение сборной России.

Встреча завершилась волевой победой екатеринбургской команды со счетом 3:1 (24:26, 25:17, 25:15, 25:15).

28 августа «Уралочка» встретится с калининградским «Локомотивом», который в субботу тоже встретится с национальной сборной.

Как писал NEWS.ru, ранее блокирующий российского волейбольного клуба «Зенит» Дмитрий Пашицкий, который родился в Киеве, получил паспорт гражданина РФ.

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