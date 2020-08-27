«Уралочка» обыграла сборную России на турнире в Калининграде

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила, почему Россия не подала заявку на участие в турнире чемпионата Европы.

В конце сентября будет совещание UEG, тогда будет решение, будет соревнование или нет. Украина надеется, что он пройдет, но ещё решения нет. В конце сентября будет совещание UEG, тогда будет...