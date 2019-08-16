Победитель многочисленных велогонок Феличе Джимонди умер в Италии от сердечного приступа. Мужчине было 76 лет.
Спортсмен выигрывал все гонки «Гранд тура», а также стал одним из семи человек, имеющих кубки сразу всех трёх основных соревнований («Тур де Франс», «Джиро д'Италия» и «Вуэльта Испании»), передаёт
Ранее News.ru сообщал, что в Екатеринбурге скончался народный артист РСФСР актёр Валентин Воронин. Он умер на 79-м году жизни. В 1982 году Воронин получил звание «Народный артист РСФСР». Актёр является номинантом национальной премии «Золотая маска» за лучшую мужскую роль в драматическом театре.