https://static.news.ru/photo/52d12490-c0f8-11e9-9a4b-fa163e074e61_660.jpg Феличе Джимонди Фото: Teo's89/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Победитель многочисленных велогонок Феличе Джимонди умер в Италии от сердечного приступа. Мужчине было 76 лет.

Спортсмен выигрывал все гонки «Гранд тура», а также стал одним из семи человек, имеющих кубки сразу всех трёх основных соревнований («Тур де Франс», «Джиро д'Италия» и «Вуэльта Испании»), передаёт La Gazetta dello Sport .

Ранее News.ru сообщал, что в Екатеринбурге скончался народный артист РСФСР актёр Валентин Воронин. Он умер на 79-м году жизни. В 1982 году Воронин получил звание «Народный артист РСФСР». Актёр является номинантом национальной премии «Золотая маска» за лучшую мужскую роль в драматическом театре.