Почти два месяца большинство жителей страны находятся на самоизоляции. Общественные места закрыты, спортивные соревнования приостановлены. А некоторые чемпионаты и вовсе досрочно завершены. Жизнь буквально остановилась. Атакующий защитник баскетбольного клуба ЦСКА Иван Ухов в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как переживает самоизоляцию, что чувствовал, когда узнал о досрочном завершении Единой лиги ВТБ, поделился мнением о чемпионстве главного соперника — подмосковных «Химок», а также рассказал, успел ли сменить имидж и как проведёт майские праздники.

«Маски я мало использовал, потому что не смог их купить»

— Особо никто в России до объявления пандемии серьёзно этот вирус не воспринимал. Какие меры предосторожности вы принимаете?

— В принципе, все те же меры, какие принимают большинство людей: не выхожу на улицу, если нет необходимости; если куда-то иду, стараюсь лишний раз не контактировать с людьми и не находиться с ними рядом, а также старался надевать защитные маску и перчатки. Правда маски я мало использовал, потому что вообще не смог их купить, очень быстро закончились в аптеках. Если судить по мнению ВОЗ, то они как средство защиты не так уж эффективны в борьбе с коронавирусом. Ещё заметил, что стал чаще мыть руки — после каждого возвращения домой с улицы, да и просто когда мимо раковины прохожу, то убиваю всех микробов не только мылом, но и антисептиком.

— Как-то психологически давит отсутствие привычного образа жизни, тех же тренировок?

— Конечно, очень скучаю по обычной жизни, особенно когда на протяжении долгого времени находишься в четырёх стенах. Это просто не может не сбить психологически. Всё-таки до наступления самоизоляции я спокойно занимался своим делом — играл в баскетбол, да и просто выходил гулять, а сейчас ты ограничен в передвижениях, хоть и очень редко на улицу удаётся выйти. Но что поделать? Ситуация такая, что нужно потерпеть, чтобы дальше всё было хорошо.

«Живу в дне сурка, как в армии»

— Как удаётся компенсировать отсутствие паркета?

— Очень сильно не хватает паркета, хочется, конечно, хотя бы просто побросать мяч в кольцо, не то чтобы сыграть полноценный матч. У меня, конечно, есть мяч дома, так что можно сказать, что паркет иногда заменяю, но всё-таки это совсем не те ощущения (смеётся).

— Наверное, появилось больше свободного времени?

— Тренеры по физподготовке составили для нас специальные индивидуальные программы упражнений, чтобы мы не расслаблялись и держали себя в форме. Стараюсь заниматься этим в свободное время, которого стало предостаточно. Хочу, если что, быть готовым к возобновлению сезона.

— Как поменялся распорядок дня в условиях самоизоляции?

— Я бы, наверное, сказал, что у меня сейчас день сурка, как в армии, встаешь в те часы, которые определяет маленький сын. Так что мне не нужно ставить будильник, у сына личные часы неплохо работают, просыпаюсь по его желанию (смеётся). Сейчас как раз с утра встаю с кровати рано, часов в восемь-девять, не как раньше, а дальше обычный план: завтрак, тренировки, душ, обед. А вот затем начинается самое интересное — занятия с ребёнком. Нужно же ему время уделять (смеётся). В этом, конечно, большой плюс самоизоляции — появилось больше свободного времени на родных. Так что стараюсь максимально проводить его с сыном, затем укладываю спать и иду тратить время на видеоигры или книги, иногда телевизор с женой смотрим.

— Жена ещё не выгоняет на работу? Не говорит, что устала от вас?

— Нет, пока не выгоняет (смеётся). Мы иногда выезжаем на дачу, гуляем по периметру дома, там людей нет практически, дышим свежим воздухом, думаю, это помогает нам всем расслабиться. Плюс это отличная возможность увидеться с нашими мамами.

«В голове поначалу возникал вопрос: „Как ты будешь делать эти упражнения дома“»

— Дома, наверное, в плане тренировок возможности сильно ограничены. С какими проблемами и особенностями столкнулись?

— Во-первых, нет такого инвентаря, который есть в спортзале. Во-вторых, те, кто живут в квартирах, сталкиваются с проблемой квадратных метров. Но нужно выжимать максимально из того, что есть, искать места, где можно разложиться (смеётся), но это всё равно отличается от обычных тренировок как минимум потому, что поддержки со стороны тренера нет, а я не вижу, что делаю не так. Мы, конечно, на связи с нашими тренерами, но тоже не в таком количестве, как в спорткомплексе.

— А что делать, если игрок получает микротравму, находясь дома. Как медицинский персонал может помочь, учитывая, что они не могут с вами контактировать?

— Это огромный минус. В данной ситуации врач может просто дать совет, но этого же мало, вдруг не все детали сказаны. К сожалению, сейчас никто не может оценить степень повреждения и сообщить, если потребуются дополнительные процедуры. Можно, конечно, выйти из этой ситуации, самостоятельно обратившись к врачу, записаться на приём, выполнить все предписания, походить на физиотерапию, что поможет восстановиться без врачей клуба.

— Некоторые спортсмены жалуются на некоторый упадок сил и эмоциональный дисбаланс через некоторое время после начала самоизоляции. Не сталкивались с подобным?

— Не сказал бы, что прям страшный упадок сил, но в голове поначалу возникал вопрос: «Как ты будешь делать эти упражнения дома». Обидно, что нет такой активности, которая была до этого, но в целом всё хорошо. Может, в ментальном плане тяжеловато, потому что ты заперт дома и не можешь делать привычные повседневные вещи, которые были раньше. Но всё равно есть понимание, что этот момент нужно перетерпеть и готовиться к лучшему. Сложности пройдут, нужно просто подождать.

«Когда услышал о решении Единой лиги, подумал, что это поспешно»

— Когда последний раз с одноклубниками общались?

— В начале апреля, кажется. У нас была конференция между всеми игроками, узнавали, кто куда разъехался: кто-то уехал домой, кто-то — на дачу. Рассказали, кто чем занимается, поделились состоянием своего здоровья, здоровья семьи, да и в целом об обстановке поговорили.

— Единую лигу не обсуждали? Как вообще восприняли новость о досрочном завершении с учётом того, что было принято решение не засчитывать итоги?

— Нет. Когда услышал об этом, подумал, что это поспешное решение, но вот сейчас понимаю, что это абсолютно правильный исход. В конце концов, многие лиги и чемпионаты закрываются. Если будет большой свободный промежуток и откладывать возобновление, то пришлось бы проводить матчи без болельщиков, а это совсем другое. Мы всегда выходим на паркет для наших зрителей, людей, любящих баскетбол, и доигрывать сезон без них — несправедливо, болельщики бы пропустили самую важную часть. Плюс, если бы доигрывали турнир, то вместе с финалом пришлось бы перенести начало нового чемпионата либо сохранять даты, но тогда времени на восстановление было бы очень мало.

Иван Ухов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Если вспоминать все прошедшие игры в этом сезоне, какая, по вашему мнению, выдалась наиболее яркой для ЦСКА?

— На самом деле было очень много ярких игр, но первое, что приходит на ум — наша последняя игра с «Локомотивом», это был очень хороший матч, все были в напряжении, каждый мог победить, но в итоге мы дожали соперника и выиграли в концовке (В Краснодаре. Матч завершился со счётом 71:77 (19:13; 16:19; 21:21; 15:24). — NEWS.ru). Очень эмоциональная игра выдалась.

«Были разногласия внутри коллектива в начале сезона»

— Несмотря на то что ЦСКА круто обновился в межсезонье, и чемпионат России, и европейский чемпионат выдались достаточно успешными. Как команде удалось быстро адаптироваться к новым условиям?

— В команду пришли высококлассные игроки, которые за короткий промежуток смогли влиться в коллектив, вот и получилось, что нам хватило времени, чтобы сыграться и как-то стабильно выступать. Да, конечно, мы не находились на первых местах, но уверенно держались в зоне плей-офф на высоких позициях в турнирных таблицах обоих чемпионатов. У нас всё было хорошо, но, как видите, не получилось доиграть внутренний турнир. Остаётся только надеяться на полноценное завершение Евролиги.

Иван Ухов cskabasket.com

— Сталкивались с недопонимаем внутри коллектива, пока строили новый ЦСКА?

— Ну, конечно, были разногласия, особенно поначалу. Это можно проследить по некоторым матчам. Например, думаю, проиграли «Енисею» (80:71 (23:14; 16:18; 16:19; 25:20) в начале сезона в гостях как раз потому, что не было понимания внутри коллектива, но мы осознавали, что команда только начинает строиться и нужно работать дальше для достижения успеха. Да, у нас были спады, но, в принципе, после Нового года мы начали лучше понимать друг друга и находить свою игру.

«Если бы регулярный чемпионат был доигран, то бесспорно „Химки“ справедливо бы получили звание победителя»

— До сих пор ведётся много споров о высказывании Римаса Куртинайтиса в одном из интервью, что если бы в текущем сезоне лидировал московский ЦСКА, то результаты чемпионата признали бы действительными. Вы согласны с этим?

— Я не думаю, что было бы иначе. Не знаю, как это комментировать, я просто отдался решению Лиги.

— В любом случае, справедливо ли было отдать чемпионство России подмосковному клубу?

— Безусловно, «Химки» в этом сезоне играли очень хорошо, шли на первом месте с хорошим отрывом, но не все матчи были сыграны, могло случиться так, что команды могли поменяться местами. Если бы регулярный чемпионат был доигран, то бесспорно подмосковный клуб справедливо бы получил звание победителя. Но мы имеем то, что имеем. Сложная ситуация.

«Доигрывать Евролигу бессмысленно»

— Ранее вы затронули тему Евролиги, которая пока не сдаётся и намерена доиграть сезон. Вы верите, что это может случиться?

— Очень сложная ситуация, потому что в каждой стране своя эпидемиологическая ситуация и карантинные дела. Тяжело подстроиться под все европейские государства. Не верю, что получится доиграть, да и, если честно, думаю, что это немного бессмысленно, ведь не пару дней и недель длится перерыв. Уже почти два месяца мы не выходим на паркет. Лучше, мне кажется, оставить этот сезон и начинать готовиться к следующему.

«Сбрил бороду, как Курбанов, но изменений не видно»

— Никита Курбанов сбрил бороду, Йоханнес Фогтманн подстригся. Вы тоже как-то сменили стиль на самоизоляции?

— Не настолько, как ребята. Да, я так же, как Никита, просто побрился, но у меня не видно особых изменений, у меня не настолько большая борода. Поэтому что с ней, что без неё, разницы нет (смеётся). А причёску пока менять не пришлось. Так что глобально стиль не поменялся.

— Владимир Путин в последнем обращении заявил о послаблениях условий самоизоляции после 12 мая. Сможем вернуться в ближайшее время к нормальной жизни? Не столкнёмся с новой волной?

— На самом деле я не знаю. Говорят, что должно пройти три цикла. Полагаю, два уже прошло и где-то на подходе третий. Думаю, к 12-му числу может всё поменяться, и нельзя быть уверенным ни на девяносто, ни на сто процентов, в какую сторону. Вспомните, все поначалу думали, что мы к 1 апреля оправимся, а ситуация только стала усугубляться. Так что сложно загадывать и размышлять, просто надо смотреть на развитие пандемии. Может быть, продлится, а может, получится наконец выйти на плато, а затем и на работу.

— Сегодня и впереди майские праздники. Как планируете их провести?

— Не как обычно (смеётся). Есть возможность уехать на дачу, думаю, что там и отметим все праздники. Шашлыки никто не отменял, если погода позволит.