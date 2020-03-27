https://static.news.ru/photo/93918282-7010-11ea-8908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов прокомментировал досрочное завершение Единой лиги ВТБ.

Конечно, мы все бы хотели доиграть сезон. Мы живём сейчас в новой реальности без баскетбола, и это не так-то и просто, как оказывается. Но реальность совершенно другая, распространение коронавируса и в Европе, и у нас в стране продолжается. Ситуация лучше не становится. Так что завершение сезона — это единственное верное и правильное решение, — сказал Астахов корреспонденту NEWS.ru.

Помимо досрочного завершения чемпионата руководство лиги объявило, что чемпион сезона-2019/20 определён не будет. Подопечные Римаса Куртинайтиса как никогда близко находились к титулу чемпиона, лидируя в турнирной таблице. На счету подмосковной команды было лишь одно поражение.

Мы свою позицию по этому вопросу высказывали неоднократно. Если остальные клубы решили по-другому, что мы можем сделать? Очень надеюсь, что несмотря на то что нам не дадут звание чемпиона Единой лиги ВТБ, «Химкам» всё-таки присвоят звание чемпиона России в этом сезоне. Это уже будет решать Российская федерация баскетбола и исполком, подождём развития событий, — добавил Астахов.

Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о том, что с 27 марта присутствие игроков на базе клуба не является обязательным, ранее писал NEWS.ru.