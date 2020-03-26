Фото: cskabasket.com

Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о том, что с 27 марта присутствие игроков на базе клуба не является обязательным.

Мы проанализировали всю последнюю информацию от властей, Евролиги и Единой лиги ВТБ, и на этом основании приняли решение более не продолжать совместную ежедневную тренировочную работу, — сказал президент клуба Андрей Ватутин, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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Баскетбольная Единая лига ВТБ 27 марта примет итоговое решение по поводу оставшейся части сезона-2019/20. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что руководство лиги и клубы в данный момент обсуждают процедуру завершения сезона в сложившейся ситуации с коронавирусом, писал NEWS.ru.

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