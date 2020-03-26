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Старший тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Алексей Вербов покинул свой пост и продолжит карьеру в другой команде.

За восемь лет Казань стала для меня и моей семьи вторым домом. В Казани я побеждал как игрок, а затем мне открыли путь в тренерскую профессию, за что я благодарен...