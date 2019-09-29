Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Иван Ухов в эксклюзивном интервью корреспонденту News.ru рассказал о ходе восстановления от травмы голеностопа и также о том, какая атмосфера в стане «армейцев» после значительного обновления состава.

— Как здоровье? Этот вопрос, наверное, сейчас самый актуальный.

— Намного лучше. Работаю усиленно, но есть ещё некоторые нюансы, которые не позволяют полноценно играть. Повреждение у меня было серьёзное, последствия травмы пока напоминают о себе. Думаю, что со временем будет полегче.

— Пропустите старт сезона или будете выходить на паркет через не могу?

— Думаю, что не пропущу начало сезона. Да, буду переступать через себя, потихонечку разыгрываться. А там и все проблемы со здоровьем пройдут.

— Просто вы не могли пропустить первый домашний матч сезона, ведь в гости к ЦСКА приедет ваша родная «Парма».

— У нас сначала будет выезд в Красноярск, но, конечно, всегда приятно сыграть против своей бывшей команды. Я уверен, что и встречу с «Енисеем» не пропущу.

— Финальный аккорд перед стартом всех турниров — Кубок Гомельского, где ЦСКА снова первенствовал. На сколько процентов от идеальных кондиций команда себя там показала?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Важная победа #пармабаскет Публикация от Ivan Ukhov (@ukhoviv) 25 Мар 2018 в 4:52 PDT

— У нас состав обновился, плюс у нас не сыграли Кайл Хайнс и Коста Кофус. Думаю, что мы даже и половины своих возможностей не показали. Пока мы вначале долгого пути, нам предстоит ещё сыграться, почувствовать друг друга на паркете. Мы явно можем играть лучше. Думаю, что в решающих матчах ЦСКА покажет себя во всей красе.

— Что скажете о новичках? Какое-то взаимопонимание удалось наладить?

— Это видно даже по игре, что те кто не ездил на Кубок мира и провёл сборы от и до — те достаточно адаптировались к нашей системе и требованиям, а те, кто присоединился к команде по ходу подготовки — пока не в идеальном состоянии. Не сразу можешь запомнить все комбинации. Если сравнить с тем, что мы показывали в начале сборов с тем, что есть сейчас — значительный прогресс. Прибавляем в сыгранности, налаживаем командную химию.

— Когда вы в прошлом сезоне только перебрались в ЦСКА, то вас под своё крыло взяли русские ребята. Сейчас тот же Хайнс взял шефство над легионерами?

— Да, так действительно было в прошлом году. Но там я ещё и практически всю предсезонку пропустил, так как находился в расположении сборной России. Было тяжело. Мы приехали на турнир, надо было на следующий день уже выходить на паркет, а я не знал ни одной комбинации, надо было всё в ускоренном режиме запомнить. Сейчас также помогаем ребятам поскорее влиться, Кайл старается им подсказывать, если кто-то из ребят забывает что-то. Да и не только Хайнс, но и все остальные баскетболисты ЦСКА. Никто никогда в помощи партнёру не откажет.

— Иностранцы уже учат русский язык? Хотя бы какие-то простые слова.

— Да. Коста Куфос уже знает несколько слов: «привет», «спасибо», «пока», «как дела». Базовый набор какой-то знает. Бэйкер тоже осваивает наш язык, здоровается постоянно.

— Ругательствам научили? Это же быстрее всего запоминается.

— Матом пока не ругаются. Хотя Куфос несколько раз говорил, что знает парочку крепких словечек.

— Это его Тимофей Мозгов научил.

— Да, Коста был под влиянием Тимофея (улыбается). От него слышал. Да и так все остальные по одному слову могут, наверное, сказать. Стесняются.

— То есть к старту сезона подготовились, все основное выучили и ответить сопернику на паркете смогут.

— Да, да, да.

— Видно, что глобальные перемены в составе не сказались на атмосфере в ЦСКА — в команде все по-семейному, по-доброму.

— В принципе да. У нас ушли многие ведущие игроки, но пришли не менее амбициозные новички, которые готовы к общению, идут на контакт и положительно настроены. Нет никого, кто был бы замкнут.