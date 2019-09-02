Атакующий защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Иван Ухов в эксклюзивном интервью News.ru поделился впечатлениями относительно новичков «армейцев», а также рассказал о своих эмоциях от непопадания на чемпионат мира.

— До старта нового сезона Единой лиги ВТБ осталось не так много времени. Как проходит подготовка?

— Уже полноценно начали играть в баскетбол. Подготовка идёт своим ходом, постепенно, разбираем комбинации, сыгрываемся с новичками и потихоньку налаживаем игровые связи.

— В летнее трансферное окно команда значительно поменялась — руководство подписало много новых баскетболистов. Они уже адаптировались или пока коллектив помогает в этом процессе?

— На самом деле, лучше спросить их, как они себя ощущают. А так ребята все выглядят хорошо, очень добрые и общительные. Даже сейчас в тренировочном процессе больше новичков, чем игроков, которые были в команде до трансферного окна, потому что многие находятся в расположении сборной. И из-за этого мы пока не можем играть в полном составе и оценить свои силы уже внутри всего коллектива, но в целом, всё проходит очень хорошо.

— Насколько сильное укрепление пришло?

— Мы посмотрим на это в течение сезона.

— Ряд клубов заметно усилилось. Следили ли вы за трансферами соперников?

— За трансферной кампанией мы, конечно, внимательно следили и читали новости. Особенно это связано с «Химками». Они подписали большое количество российских игроков, которые играли за сборную. Взять хотя бы Тимофея Мозгова, который приехал из НБА.

— Главный соперник в борьбе за чемпионство по-прежнему «Химки»?

cskabasket.com

— Посмотрим. Все команды сильно укрепились, но я думаю, да, «Химки», действительно, один из самых опасных соперников для нас. Думаю, они составят серьёзную конкуренцию в борьбе за чемпионство.

— Прошедший сезон оказался очень успешен для «армейцев». Настроение перед стартом такое же?

— Да, настроение отличное. Сейчас главное — прийти в форму, попасть в кондиции и всё будет хорошо.

— Сколько времени понадобится сильно обновлённому ЦСКА, чтобы сыграться?

— Трудно сказать, ведь всякое может быть. Но думаю, к концу сезона, когда будут самые важные матчи, мы будем в полном порядке (смеётся).

— Приятной новостью стал вызов в сборную России. Ожидали?

— Ну да, наверное, ожидал, потому что до этого неоднократно вызывался и получил. Видимо, какое-то доверие со стороны тренера. Но из-за травмы не получилось привнести свой вклад даже в тренировочном процессе, но что поделать.

— Каково это не участвовать в Кубке мира?

— На самом деле, очень тяжело. Ещё когда были первые матчи в сборной, я находился уже в ЦСКА, наблюдал за парнями. И когда смотришь, как борются ребята, создаётся такое ощущение, будто ты тоже уже в игре, испытываешь такие же эмоции, так же переживаешь, волнуешься. Но не покидает чувство, что ты не можешь выйти и помочь. Это очень неприятно.

— Как чувствуете себя сейчас?

— Отлично, вот, восстанавливаюсь потихоньку. Сейчас очень важно полностью вылечить голеностоп и не подвести команду во внутреннем чемпионате.

— Как проходит реабилитация?

— Хорошо. Приступил к полноценным тренировкам, набираю кондиции. Но всё равно кажется, что ещё предстоит много работы, чтобы прийти в свою обычную форму.

— Как оцените прошедшие товарищеские матчи сборной?

— В целом, я считаю, что командная игра видна, ребята очень хорошо держат мяч. Нет такого, чтобы соперник перетягивал одеяло на себя. Есть, конечно, над чем работать, но главный тренер всё видит и поможет направить игру в правильную сторону. Тем более, это были товарищеские игры. Все сделали работу над ошибками. Я надеюсь, мы выступим очень хорошо и дойдём до медалей Кубка мира.