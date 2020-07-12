Тутберидзе рассказала, что для неё значит победа в премии ISU

https://static.news.ru/photo/e2e17f08-c421-11ea-be27-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Киселев /Агентство «Москва»

Российский специалист Этери Тутберидзе прокомментировала получение премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер».

Для меня это признание уже проделанного пути, проделанной работы. Тем более что соперники у меня были очень достойные. И оказаться в номинантах было уже честью, — цитирует Тутберидзе пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Она ответила, что секрет успеха её работы состоит в том, что её команда работает с любовью к своему делу.

Ранее NEWS.ru писал, что Тутберидзе стала победительницей премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер». Также в число претендентов входили армянский специалист Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер. Среди учеников Тутберидзе — Алёна Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова. Также до недавнего времени под её руководством тренировалась Александра Трусова.