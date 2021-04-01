Тутберидзе прокомментировали слухи о возвращении Трусовой

https://static.news.ru/photo/dc0dcc60-9377-11eb-8f77-96000091f725_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на слухи о том, что спортсменка Александра Трусова хочет вернуться в её команду. Наставница не стала опровергать появившиеся накануне домыслы.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Трусова может вернуться в школу «Самбо-70», где ранее занималась под руководством Тутберидзе. Об этом рассказал директор школы Ренат Лайшев.

Тутберидзе в ответ на просьбу прокомментировать эти слухи попросила отстать от неё и ничего подтверждать не стала.

Серьёзно, какой можно дать комментарий по поводу её возвращения... Кто сказал по поводу возвращения? Он не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно. Слушайте, отстаньте от меня. Нет, ничего я не подтверждаю, — передаёт слова наставницы телеканал РЕН ТВ.

Трусова перешла в академию «Ангелы Плющенко» в мае 2020 года. После этого она заняла третье место на чемпионате мира. Победительницей соревнования стала Анна Щербакова — ученица Тутберидзе.

Как ранее писал NEWS.ru, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова олимпийской чемпионки — 2014 в командных соревнованиях Екатерины Бобровой относительно методов работы Этери Тутберидзе.