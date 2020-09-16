Тутберидзе о возвращении Медведевой: «Без громких обещаний»

https://static.news.ru/photo/a1fda0b8-f827-11ea-9dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тренер Этери Тутберидзе опубликовала пост в Instagram, который был посвящён возвращению двукратной чемпионки мира, серебряного призёра Олимпиады-2018 Евгении Медведевой в её команду.

Ранее Медведева объявила о возвращении в группу Тутберидзе, под руководством которой работала ранее с 2007 года, после чего перебралась в Канаду в группу Брайана Орсера.

Без громких обещаний. Просто работаем, — написала тренер под фотографией с Медведевой.

Тутберидзе сопроводила публикацию хэштегами «так бывает» и «с возвращением».

Медведева тренировалась у Тутберидзе с 2007 года. Фигуристка, как рассказывали инсайдеры, даже просила Этери Георгиевну придержать в юниорах Алину Загитову, которой в итоге и уступила на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году.

Как писал NEWS.ru, чемпион мира по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух заявил, что решение серебряного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой вернуться к тренеру Этери Тутберидзе является верным.