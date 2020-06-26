Тутберидзе и Орсен поборются за звание лучшего тренера ISU

https://static.news.ru/photo/4d7c6042-b7bd-11ea-981e-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский специалист Этери Тутберидзе, а также канадец Брайан Орсер номинированы на приз лучшему тренеру по фигурному катанию прошедшего сезона по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

Также в число претендентов вошёл армянский специалист Рафаэль Арутюнян, сообщает пресс-служба ISU.

Российская фигуристка Евгения Медведева представлена в номинации «Самая интересная программа», Алена Косторная и Александра Трусова поборются за звание лучшего новичка сезона вместе, а Анна Щербакова номинирована на «Лучший костюм» сезона. Победители будут определены 11 июля.

Ранее NEWS.ru писал, что фанаты олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию россиянки Алины Загитовой обрушились с критикой на ISU из-за непопадания спортсменки в число победителей премии ISU Skating Awards. Также поклонники россиянки запустили два хештега в поддержку спортсменки: #WeVotedForAlinaZagitova (Мы голосовали за Алину Загитову) и #BoycottAwardCorruptISU (Бойкот премии коррумпированного ISU).