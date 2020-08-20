Туктамышева переобулась: почему фигуристку зря ругают болельщики

Дискуссия вокруг повышения возрастного ценза в женском одиночном катании идёт давно. Это болезненная и острая тема для российского сообщества фигурного катания. Поэтому каждое упоминание данного вопроса вызывает общественный резонанс. Не обошлось и на этот раз. На днях Елизавета Туктамышева поддержала изменение правил в пользу взрослых фигуристок. Реакция на её выступление не заставила себя долго ждать. Что не устроило пользователей Сети и почему спортсменка не заслуживает такой критики — рассказывает NEWS.ru.

Елизавете Туктамышевой 23 года. Несмотря на зрелый (по меркам фигурного катания) возраст, она продолжает выступать на соревнованиях. Туктамышева, как никто другой, знает, каково это ощущать на себе давление более юных и, как следствие, более способных девочек. Однако в своём выступлении спортсменка не стала делать отсылки к тяжёлой конкурентной среде и жаловаться на то, что фигуристам в 18-летнем возрасте приходится вешать коньки на гвоздь, нет. Она сосредоточила своё внимание на том, что в программах юных девушек не хватает женственности.

Я поддерживаю идею повышения возрастного ценза в женском одиночном катании, потому что для меня важно, чтобы наш спорт выглядел зрелищным и красивым. Я хотела бы, чтобы программы были сбалансированы, чтобы в них был полный набор хореографических и технических элементов. Я хочу видеть зрелое женственное катание. Думаю, это хорошая идея, — приводит слова Туктамышевой RT.

Эта достаточно взвешенная и корректная позиция удовлетворила немногих, а главная претензия к фигуристке звучала следующим образом: почему она не говорила о возрастном цензе, когда её допускали до взрослых соревнований в 12 лет?

Дебют фигуристки во взрослых стартах действительно состоялся в 12 лет. В 2009 году Елизавету и её ровесницу Аделину Сотникову допустили до участия в чемпионате России (а вы ещё что-то про 14-летнюю Камилу Валиеву говорите), где юные фигуристки разделили между собой два первых призовых места. Естественно, в соответствии с общепринятыми нормами критериями, они не могли участвовать в этих соревнованиях, но Федерация фигурного катания России всегда умела находить исключения из правил.

После самого успешного сезона в карьере в 2015 году, когда Туктамышева завоевала золотые медали на чемпионатах Европы и мира, она перестала попадать на большие международные старты. Новое поколение сильных спортсменок вкупе с ограниченным количеством путёвок от одной конкретной страны лишило её возможности не только завоевания медалей, но и выступлений на больших состязаниях. Все эти обстоятельства многих навели на мысль о том, что, пока фигуристка была конкурентоспособной и выигрывала медали, её всё устраивало, а как только перестала побеждать — сразу пошли разговоры.

Нашлись и те, кто поставил под сомнение главный аргумент Туктамышевой про женственность. Многие пользователи Сети убеждены в том, что женственность не является мерилом возраста. Нет никакой гарантии, что девушки «18+» будут на катке выглядеть более грациозно и статно. Та же Туктамышева, по мнению пользователей, не отвечает прописанным ей самой же критериям.

Зрелищность — это как раз хореография и подача образа в программах, а по этим параметрам Лиза в числе отстающих, а Аня (Щербакова. — NEWS.ru), Алёна (Косторная) и Камила (Валиева) — в числе лидеров, — написал пользователь jmach.

А разве зрелищность — это махание руками и цыганские пляски? Вот как раз сбалансированности у Лизы и нет. Ей канадка (Ше-Линн Бурн.— NEWS.ru) поставила программу, но она опять превратила её в цыганщину, — считает пользователь Diamond OfTheFirstWater.

Светланна Веретенникова, Елизавета Туктамышева и Алексей Мишин David W. Carmichael/wikimedia.org

Успели пользователи вспомнить и примеры из других видов спорта, когда атлеты в юном возрасте добивались больших побед. Самый яркий, актуальный для России — пример Марии Шараповой. Теннисистка дебютировала на взрослом уровне Женской теннисной ассоциации (WTA) в 15 лет, а через два года победила в финале «Уимблдона» американку Серену Уильямс.

В футболе примеры ввода «зелёных» игроков в основной состав тоже повсеместны. Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев впервые вышел на матч в основе ЦСКА в 17 лет, легендарный (но иногда проигрывающий «Баварии» со счётом 2:8) Лионель Месси дебютировал за «Барселону» также в 17. Огромное количество футболистов начинали выступать за свои национальные сборные в ещё более раннем возрасте: Пеле (Бразилия) — 16 лет, Самюэль Это’О (Камерун) — 15 лет.

Если спортсмен талантлив и готов наравне со взрослыми состязаться в турнирах, то зачем тормозить его развитие, заставляя дожидаться условно 18-летнего возраста. С этим аргументом тяжело поспорить.

Однако при этом не стоит спешить ругать Туктамышеву. Кого-кого, а Елизавету повышение возрастного ценза уж точно не спасёт. До Олимпиады в Пекине вряд ли произойдут какие-либо изменения в правилах, а после даже изменения Туктамышевой не помогут. К тому же, если бы фигуристка хотела как-то облегчить себе жизнь, то уже давно бы начала бить в колокола, но её первое высказывание на этот счёт появилось только сейчас.

Также стоит обратить внимание на то, что Туктамышева, несмотря на свой возраст и абсолютное осознание того, что, кроме борьбы за топ-5 на чемпионате России (но это неточно), ей ничего не светит в отношении спортивных достижений, продолжает бороться и развиваться. В её арсенале есть прекрасный тройной аксель, который считался одним из лучших до появления Алёны Косторной.

Также она продолжает работу над четверными прыжками. Хоть на официальных стартах фигуристка ещё не сумела хорошо исполнить четверной тулуп (впервые использовала этот прыжок на чемпионате России 2020 года), но сам факт его наличия уже вызывает большое восхищение. Четверной прыжок в 14-16 лет и в 23 года — это совершенно разные вещи.

Своим катанием Туктамышева так или иначе вселяет надежду девочкам «постарше», она показывает, что повесить коньки в зрелом возрасте — это не единственный выход из ситуации. Всегда можно продолжать работать над собой, совершенствоваться и даже в условиях огромного количества спортсменок пользоваться популярностью и любовью публики.