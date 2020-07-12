Тренер по фигурному катанию Тутберидзе рассказала о своих целях

https://static.news.ru/photo/acf2be16-c426-11ea-a314-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, какие цели ставит перед собой в фигурном катании, отметив, что хочется чаще слышать гимн страны в честь побед своих подопечных.

Очень хочется, чтобы получилось поставить такие программы, которые цепляли бы зрителей. Хочется слышать гимн в нашу честь. Когда поднимается наш флаг, звучит гимн, то воздуха становится больше, хочется продлить это мгновение, — цитирует Тутберидзе пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее NEWS.ru писал, что Тутберидзе стала победительницей премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер». Также в число претендентов входили армянский специалист Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер. Среди учеников Тутберидзе — Алёна Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова. Также до недавнего времени под её руководством тренировалась Александра Трусова.