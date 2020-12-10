Тихонов прокомментировал награждение Губерниева орденом Александра Невского

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал награждение комментатора Дмитрия Губерниева орденом Александра Невского.
На всех сайтах плюются в комментариях, что Губерниева наградили орденом Александра Невского! Это кошмар какой-то! Если бы мне дали Невского, то я бы отказался! Как бы я потом людям в глаза смотрел? Я бы такого не позволил себе, — приводит слова Тихонова Sport24.
Губерниев получил орден Александра Невского из рук генерального директора ВГТРК Олега Добродеева. Эта награда вручается гражданам России за особые заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства и укрепление авторитета России.
Как писал NEWS.ru, резонансное заявление о применении допинговых препаратов бывшей лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой прокомментировал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.