Тихонов прокомментировал награждение Губерниева орденом Александра Невского

https://static.news.ru/photo/78e14206-3ad6-11eb-a67d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: vk.com/dmitry_guberniev

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал награждение комментатора Дмитрия Губерниева орденом Александра Невского.

На всех сайтах плюются в комментариях, что Губерниева наградили орденом Александра Невского! Это кошмар какой-то! Если бы мне дали Невского, то я бы отказался! Как бы я потом людям в глаза смотрел? Я бы такого не позволил себе, — приводит слова Тихонова Sport24.

Губерниев получил орден Александра Невского из рук генерального директора ВГТРК Олега Добродеева. Эта награда вручается гражданам России за особые заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства и укрепление авторитета России.

Как писал NEWS.ru, резонансное заявление о применении допинговых препаратов бывшей лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой прокомментировал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.