Губерниев ответил на слова Резцовой про допинг

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Резонансное заявление о применении допинговых препаратов бывшей лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой прокомментировал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Резцова частенько плывёт, хоть и не пловчиха, — написал он в Telegram-канале.

Трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова ранее призналасьв использовании допинга в своей карьере. По её словам, после 1996 года согласилась принять участие в фармакологической программе, в которой участвовала вся команда, и почувствовала добавку в организме и способность показывать хорошие результаты.