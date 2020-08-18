Сотникова прокомментировала переход Трусовой и Косторной к Плющенко

https://static.news.ru/photo/f2ee887e-e167-11ea-a549-fa163e074e61_660.jpg Аделина Сотникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась своим мнением по поводу перехода ряда фигуристок из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Понятное дело, что принимать подобные решения бывает непросто. Я сама через это прошла (в 2017 году Сотникова перешла от Елены Буяновой к Евгению Плющенко — прим. NEWS.ru). Но это не даёт нам право судить кого бы то ни было. Это был их выбор, это их настрой, это их система задач и ценностей. Я не тот человек, который должен их судить. Меня это не касается, — сказала Сотникова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также фигуристка оценила тренерские способности Евгения Плющенко.

Жизнь расставит всё по своим местам. Да, я работала с Евгением Плющенко. Мне в тот период было комфортно, не могу сказать ни одного плохого слова в отношении тренерских возможностей Плющенко. Он как на тренировках, так и на шоу всегда выкладывался на максимум. У него нет проблем с тем, чтобы распределить свои силы на разные проекты, — заключила спортсменка.

Сотникова является первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. В марте 2020 года фигуристка объявила о завершении карьеры. Её последнее участие в соревнованиях было в сезоне-2015/16. В 2017 году Сотникова перешла из группы Елены Буяновой к Евгению Плющенко. Под руководством двукратного олимпийского чемпиона фигуристка занималась до конца 2018 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Аделина Сотникова открыла собственную школу фигурного катания под названием Sotka School, которая располагается в ледовом комплексе «Морозово».