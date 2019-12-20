Баскетболисты подмосковного клуба «Химки» в течение недели провели два сложнейших матча в регулярном чемпионате Евролиги: сначала обидно упустили преимущество над «Олимпиакосом» и уступили греческому клубу в овертайме (98:109ОТ), а затем на «Арене Мытищи» сломили сопротивление отчаянно сражавшегося за победу каунасского «Жальгириса» (83:74). После поединка с литовцами NEWS.ru задал несколько вопросов лидеру «жёлто-синих» Алексею Шведу, который привычно блеснул результативностью и в поединке с «Олимпиакосом» (36 очков), и во встрече с литовской командой (25 очков).

— Насколько тяжело было прийти в себя к поединку с «Жальгирисом» после неудачной развязки предыдущего матча в Греции?

— Тяжело было играть два матча за три дня. К тому же у соперника был лишний день на восстановление: «Жальгирис» свой предыдущий матч провёл на текущей неделе во вторник, а мы — в среду. Но главное то, что нам удалось одержать победу. Считаю, мы сыграли отлично, выполнили всё, о чём просил главный тренер.

— Сложилось впечатление, что поначалу игра у вас не пошла и по этой причине вы чаще искали партнёров передачами, чем атаковали сами. И только в заключительной четверти по-настоящему «разбросались».

— Нет, не сказал бы, что у меня не шла игра — просто игроки «Жальгириса» по двое на меня бросались в защите. Поэтому у нас всегда кто-то из игроков оставался открытым, без опеки. Я в таких эпизодах старался отдавать пас, находить лучшие варианты для атаки, но и потерь мяча у нас было достаточно много. Могу объяснить это опять же тем, что мы не успели восстановиться после игры в Греции. Но тем не менее победу всё же мы не упустили, и теперь нам осталось провести несколько игр до Нового года — нужно постараться все их выиграть.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— До заключительной четверти и «Химки», и «Жальгирис» набрали не так много очков. Это связано, в первую очередь, с хорошей игрой в защите обеих команд или есть другие причины?

— Действительно, если посмотреть игры с участием «Жальгириса», почти в каждой из них команды набирают не очень большое количество очков. Литовцы предпочитают играть «от защиты», это вообще одна из лучших команд в Евролиге по игре в обороне.

— А чем объяснить, что «Жальгирис» и в прошлом сезоне, и в нынешнем уж точно не хуже играет на выезде, чем на своей площадке?

— Сложно сказать. Дома у каунасцев, безусловно, огромная поддержка всегда заполненных трибун. А в нынешнем сезоне дела у «Жальгириса» идут не очень хорошо (литовский клуб одержал лишь три победы в 15 матчах. — NEWS.ru), но не сомневаюсь, что они себя ещё покажут. Это команда, которая никогда не останавливается и не опускает рук, каким бы ни был счёт на табло.

— Если вернуться к предыдущему поединку с «Олимпиакосом», почему, на ваш взгляд, «Химки» так обидно упустили победу?

— Мы допустили несколько дурацких ошибок, к тому же нельзя было позволять сопернику свободно бросать трёхочковые. Но мы, на самом деле, уже забыли эту игру, потому что в сезоне очень много матчей, и уже через день мы играли с «Жальгирисом».

— И всё-таки, наверное, обидно проигрывать, когда личная результативность в матче достигает гроссмейстерской отметки в 36 очков?

— Личная статистика уходит на второй план, потому что главное — результат команды. Всегда хочется выигрывать. Хорошо, что мы сумели сделать выводы из поражения от «Олимпиакоса» и победили «Жальгирис».