Баскетболист Швед остаётся в «Химках»

https://static.news.ru/photo/d6194c18-ba19-11ea-875d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Швед Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как стало известно NEWS.ru, подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявит о заключении нового договора с защитником Алексеем Шведом во вторник, 30 июня.

Этим летом у 31-летнего игрока истёк контракт с «жёлто-синими». В борьбе за лидера «Химок» принимали участие итальянский «Милан» и испанская «Барселона», однако руководство российского коллектива сумело договориться с баскетболистом.

До перехода в подмосковный коллектив Швед защищал цвета московских ЦСКА и «Динамо», а также играл за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». Он является двукратным победителем Единой лиги ВТБ, победителем Евролиги в составе ЦСКА. В НБА защитник провёл 182 матча, набирая в среднем 7,4 очка за игру. В составе сборной России он стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзовым призёром чемпионата мира — 2011.

Ранее NEWS.ru писал, что греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» потребовал от Евролиги незамедлительной выплаты денег за участие в сезоне-2019/20, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.