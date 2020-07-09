Шенгелия объяснил своим критикам решение перейти в ЦСКА

https://static.news.ru/photo/9b2e972a-c207-11ea-8f03-fa163e074e61_660.jpg Торнике Шенгелия Фото: Sergei Mikhailichenko/Global Look Press

Грузинский форвард Торнике Шенгелия объяснил свой переход в московский баскетбольный клуб ЦСКА, который критикуют на его родине.

Каждое лето у меня будет возможность перейти в любую американскую команду, если поступит интересное предложение. Я просто хочу играть в баскетбол, — цитирует Шенгелию GHN.

Он подчеркнул, что переход в ЦСКА не изменил его отношения к родине и всему грузинскому народу. Также баскетболист выразил надежду, что и отношение людей к нему тоже не изменится из-за этого трансфера.

Ранее сообщалось, что московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал трёхлетний контракт с грузинским форвардом Торнике Шенгелией. NEWS.ru писал о том, что капитана сборной Грузии по баскетболу затравили на родине за переход в московский ЦСКА.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также раскритиковала переход форварда Торнике Шенгелии в московский ЦСКА.