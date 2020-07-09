Шенгелия объяснил своим критикам решение перейти в ЦСКА

Грузинский форвард Торнике Шенгелия объяснил свой переход в московский баскетбольный клуб ЦСКА, который критикуют на его родине.
Каждое лето у меня будет возможность перейти в любую американскую команду, если поступит интересное предложение. Я просто хочу играть в баскетбол, — цитирует Шенгелию GHN.
Он подчеркнул, что переход в ЦСКА не изменил его отношения к родине и всему грузинскому народу. Также баскетболист выразил надежду, что и отношение людей к нему тоже не изменится из-за этого трансфера.
Ранее сообщалось, что московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал трёхлетний контракт с грузинским форвардом Торнике Шенгелией. NEWS.ru писал о том, что капитана сборной Грузии по баскетболу затравили на родине за переход в московский ЦСКА.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также раскритиковала переход форварда Торнике Шенгелии в московский ЦСКА.
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