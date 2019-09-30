Россиянин Ян Непомнящий сохранил пятое место в ежемесячном рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).
FIDE опубликовала новую версию рейтинга на сайте федерации в понедельник, 30 сентября.
На первом месте рейтинга оказался чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который набрал 2876 очков, на втором — американец Фабиано Каруана (2812), третью строчку рейтинга занимает китайский шахматист Дин Лижэнь (2811). Непомнящий, расположившийся на пятом месте, имеет в активе 2776 очков.
На данный момент в топ-20 ещё четыре россиянина: Сергей Карякин занимает 12-е место (2760), Александр Грищук — 13-е место (2759), Владимир Крамник −16-е место (2753), Владислав Артемьев — на 20-м месте (2746).
Ранее Грищук вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам, писал News.ru.