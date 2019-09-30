https://static.news.ru/photo/48fbe8fe-e391-11e9-9f24-fa163e074e61_660.jpg Ян Непомнящий Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Россиянин Ян Непомнящий сохранил пятое место в ежемесячном рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).

FIDE опубликовала новую версию рейтинга на сайте федерации в понедельник, 30 сентября.

На первом месте рейтинга оказался чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который набрал 2876 очков, на втором — американец Фабиано Каруана (2812), третью строчку рейтинга занимает китайский шахматист Дин Лижэнь (2811). Непомнящий, расположившийся на пятом месте, имеет в активе 2776 очков.

На данный момент в топ-20 ещё четыре россиянина: Сергей Карякин занимает 12-е место (2760), Александр Грищук — 13-е место (2759), Владимир Крамник −16-е место (2753), Владислав Артемьев — на 20-м месте (2746).

Ранее Грищук вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам, писал News.ru.