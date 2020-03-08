Мужская сборная России по водному поло отменила тренировочные сборы в Италии перед олимпийским квалификационным турниром из-за коронавируса.
Мужская сборная была вынуждена отказаться от сборов из-за коронавируса, —
пишетТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации водного поло России.
Отмечается, что сам олимпийский квалификационный турнир пройдёт в намеченные сроки, речи об отмене соревнований пока нет. Турнир должен состояться в Роттердаме с 29 марта по 5 апреля.
Как писал NEWS.ru ранее, азербайджанский шахматист, гроссмейстер Теймур Раджабов отказался от участия в турнире претендентов в городе Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса.
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