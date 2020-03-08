https://static.news.ru/photo/8196f3fe-621a-11ea-b472-fa163e074e61_660.jpg Фото: waterpolo.ru

Мужская сборная России по водному поло отменила тренировочные сборы в Италии перед олимпийским квалификационным турниром из-за коронавируса.

Мужская сборная была вынуждена отказаться от сборов из-за коронавируса, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации водного поло России.

Отмечается, что сам олимпийский квалификационный турнир пройдёт в намеченные сроки, речи об отмене соревнований пока нет. Турнир должен состояться в Роттердаме с 29 марта по 5 апреля.

Как писал NEWS.ru ранее, азербайджанский шахматист, гроссмейстер Теймур Раджабов отказался от участия в турнире претендентов в городе Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса.