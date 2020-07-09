Руководитель рабочей группы СБР впечатлён отчётом о деятельности Драчёва

https://static.news.ru/photo/4f4d94ec-c201-11ea-bb58-fa163e074e61_660.jpg Александр Старовойтов Фото: duma.gov.ru

Руководитель рабочей группы по проверке документов Союза биатлонистов России (СБР) Александр Старовойтов заявил, что впечатлён работой действующего президента организации Владимира Драчёва.

Драчёв должен был представить отчёт о деятельности на посту президента СБР на пресс-конференции 9 июля, однако отменил её за несколько часов до запланированного начала.

Предполагаю, что Владимир Петрович будет на конференции 11 июля, потому что первый пункт её повестки — отчёт президента. Я видел его отчёт, лично меня он впечатлил. Дай бог бывшим и будущим главам федерации успеть за весь срок полномочий сделать то, что удалось Владимиру Петровичу за два года, — цитирует Старовойтова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, на Владимира Драчёва оказывается давление со стороны коллег по партии и членов правительства РФ, которые настоятельно рекомендуют ему подать в отставку с поста президента СБР. 8 июля он обсуждал своё будущее с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, после чего была отменена пресс-конференция.

Правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.

Ранее вице-президент СБР Виктор Майгуров объявил о выдвижении на пост президента организации на внеочередной отчётно-выборной конференции. Он является единственным конкурентом Драчёва на пост главы организации.