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Российский велогонщик возглавляет общий зачёт «Тура Сербии»

15:21, 02 сентября 2020
Фото: imago-images.de/Global Look Press

Велогонщик Роман Майкин, выступающий за команду из Камбоджи Cambodia Cycling Academy, выиграл первый этап «Тура Сербии» и возглавляет генеральную классификацию.

Россиянин проехал этап протяжённостью 170 км от Яхорины до Златибора за 4 часа 8 минут и 10 секунд. Вторым финишировал испанец Роджер Адриа (Equipo Kern Pharma), третьим — чех Войтех Репа (Topforex Lapierre Pro Cycling Team).

Ранее сообщалось, что велогонщик Александр Власов из казахстанской команды Astana Pro Team стал победителем итальянской классики «Джиро дель Эмилия», прошедшей в регионе Эмилия-Романья. Таким образом россиянин одержал третью победу в сезоне-2020, писал NEWS.ru.

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