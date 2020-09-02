Российский велогонщик возглавляет общий зачёт «Тура Сербии»

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Бельгийский велогонщик Тиш Бенот из команды Team Sunweb во время четвертого этапа многодневки «Тур де Франс» не вошёл в поворот и вылетел через ограждение.

Как сообщает пресс-служба гонки, Бенот, к счастью, не пострадал. Победителем четвёртого этапа стал словенец Примож Роглич из команды Jumbo — Visma, лидером по-прежнему является француз Жюлиан Алафилипп. Ранее 33-летний испанец...