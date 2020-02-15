https://static.news.ru/photo/2052dc78-4ffc-11ea-bbc3-fa163e074e61_660.jpg Александр Денисьев и Владислав Антонов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские спортсмены Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали серебро в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.

Первое место заняли немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенекен (1 минута 39,384 секунды). Отставание россиян составило 0,104 секунды. Третьими стали ещё одни представители Германии — Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,142).

Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли четвёртое место, Владислав Южаков и Юрий Прохоров — шестое.

Чемпионат мира по санному спорту проходит в Сочи с 14 по 16 февраля. Сборная России впервые в истории одержала победу во всех спринтерских дисциплинах. Российский саночник Роман Репилов занял первое место чемпионата мира в спринте. Золото у женщин в спринте завоевала Екатерина Катникова, а также дуэт Александр Денисьев/Владислав Антонов в спринте в двойке, писал NEWS.ru.