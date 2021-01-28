Роднина оценила решение ISU провести ЧМ в запланированные сроки

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Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию в запланированные сроки.

У меня не было никаких опасений на этот счёт. Если Международный союз конькобежцев (ISU) принял такое решение, я его только приветствую, — сказала Роднина в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Чемпионат мира должен пройти в Стокгольме с 24 по 27 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что сборная России по фигурному катанию может выступить на чемпионате мира под сокращённым названием Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) — Figure Skating Russia (FSR).