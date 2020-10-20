РК «Фили» обратился к главе ФАС из-за возможного появления «Гандбол-Арены»

https://static.news.ru/photo/bf6b4ddc-12ab-11eb-afa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор регбийного клуба «Фили» (Москва) Иван Лыско выразил надежду, что дворец гандбола международного уровня в Москве появится не вместо регбийного поля, а на прилегающей территории к заводу Хруничева.

Я очень надеюсь, что речь всё-таки не про территорию спортивного комплекса «Фили» и регбийного поля, а про прилегающую территорию к заводу, где сейчас находится парковая зона. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай, поэтому мы уже обратились к Игорю Юрьевичу Артемьеву (председателю Высшего совета регби, руководителю Федеральной антимонопольной службы) с просьбой обратить внимание на эту ситуацию, — заявил Лыско NEWS.ru

Ранее председатель попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР), гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ФГР прорабатывает вопрос создания в Москве дворца гандбола международного уровня в Филях. По словам Рогозина, проект уже есть, основные решения приняты. На сайте «Роскосмоса» сказано , что универсальный спортивный комплекс «Гандбол-Арена» на 8 тысяч зрителей планируется построить в Филях на базе Спортивного культурно-патриотического центра (ООО «СКПЦ»), входящего в структуру Центра Хруничева.

По словам Лыско, к сожалению, история 2017 года, когда хотели построить спортивный дворец на регбийном поле, но его смогли всё-таки отстоять, не даёт РК «Фили» большой надежды на благородность намерений ФГР.

Хоть «На чужом горе, счастья не построишь», но не все с этим согласны, видимо. У нас была недавно похожая обратная ситуация с полем стадиона «Конструктор» на территории Филёвского парка, где хотели восстановить регбийное поле. Но Федерация регби России (ФРР) даже не стала рассматривать возможность разрушать новый бейсбольный современный стадион, хоть он и был построен на месте, к сожалению, запущенного регбийного поля. А вообще, конечно, было бы очень правильно построить и гандбольную арену, и вспомнить про победные традиции хоккея на траве и хоккея с мячом, восстановив инфраструктуру, ну и в первую очередь, реконструировать регбийный стадион, вернув былую славу на Фили, — сказал Лыско.

Ранее президент РК «Фили» Сергей Чеченков заявилв интервью NEWS.ru, что ранее ему пришлось писать письмо на имя президента страны, в котором просил сохранить стадион «Фили», так как «Роскосмос» хотел построить спортивный дворец на регбийном поле. По его словам, сохранить поле удалось, правда, нынешний спорткомплекс «Фили» является прерогативой «Роскосмоса», та как они создали спортивно-патриотический клуб, который так и называется «Роскомос».

РК «Фили» основан в 1967 году и является одним из старейших клубов Москвы. Финансировался ведущим ракетостроительным предприятием страны заводом имени М. В. Хруничева, но в 2014 году завод прекратил финансирование команды.