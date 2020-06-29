Пятиборец Сергей Карякин выписан из больницы после коронавируса

https://static.news.ru/photo/0f423532-ba28-11ea-8548-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карякин Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Пятиборец ЦСКА Сергей Карякин выписан из военного клинического госпиталя имени Вишневского после госпитализации с подозрением на коронавирус.

Мне сделали два теста на коронавирус, и они оба оказались отрицательными. Но я могу сказать, что коронавирус не был выявлен практически ни у одного человека, кто был со мной госпитализирован в то время, — приводит слова Карякина пресс-служба ЦСКА.

Спортсмен провёл в больнице 12 дней. Он отметил, что чувствует себя хорошо, однако врачи посоветовали повременить с физическими нагрузкам.

Ранее главный тренер казахстанского футбольного клуба «Кайсар» Стойчо Младенов рассказал о вспышке коронавируса в команде. Всего в клубе 25 футболистов заразились коронавирусом. Сам специалист и остальной тренерский штаб сдали отрицательные тесты, писал NEWS.ru.