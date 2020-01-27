https://static.news.ru/photo/95678762-40dd-11ea-9778-fa163e074e61_660.jpg Станислав Ерёмин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Заслуженный тренер России, призёр Олимпийских игр по баскетболу Станислав Ерёмин отреагировал на смерть легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.

Коби не просто звезда, он суперзвезда мирового баскетбола. Звёзды бывают разные: кто-то забирается на вершину олимпа, но ведёт себя скандально, а Коби был воспитанный и порядочный, очень работоспособный, — сказал Ерёмин корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, бывший разыгрывающий защитник отметил, что гибель легенды НБА — это трагедия всего мирового спорта.

Своим отношением к баскетболу он достиг невероятных высот. Я считаю, что это большая трагедия не только баскетбола, но и всего мирового спорта, — заключил он.

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Причины падения Sikorsky S-76 остаются неизвестными.

Баскетболисты НБА не использовали 24 секунды на атаку, почтив память Коби, ранее писал NEWS.ru.