https://static.news.ru/photo/9f42b5ae-40d8-11ea-838e-fa163e074e61_660.jpgФото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сан-Антонио» и «Торонто» начался с 24-секундной паузы.
После первого вбрасывания баскетболисты обеих команд не начали игру, несмотря на то что нарушили правило, которое обязывает атакующий коллектив совершить бросок по кольцу в течение 24 секунд. Это было осознанное решение в знак почтения памяти погибшего в авиакатастрофе легенды НБА Коби Брайанта, игравшего в «Лос-Анджелес Лейкерс» под 24-м номером.