https://static.news.ru/photo/9f42b5ae-40d8-11ea-838e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сан-Антонио» и «Торонто» начался с 24-секундной паузы.

После первого вбрасывания баскетболисты обеих команд не начали игру, несмотря на то что нарушили правило, которое обязывает атакующий коллектив совершить бросок по кольцу в течение 24 секунд. Это было осознанное решение в знак почтения памяти погибшего в авиакатастрофе легенды НБА Коби Брайанта, игравшего в «Лос-Анджелес Лейкерс» под 24-м номером.

Remarkable moment to start the Raptors-Spurs game. pic.twitter.com/thmt9ZU1Ra — Timothy Burke (@bubbaprog) January 26, 2020

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Причины падения Sikorsky S-76 остаются неизвестными.

Центровой, член Зала славы Шакил О’Нил не может поверить в смерть Брайанта, писал NEWS.ru.