https://static.news.ru/photo/d027e588-40d6-11ea-b068-fa163e074e61_660.jpg Шакил О’Нил Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центровой, член Зала славы Шакил О’Нил отреагировал на гибель легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

Коби был больше чем спортсмен, он был семьянином. Всякий раз, когда мы собирались семьями, я обнимал его детей, словно они мои, и он обнимал моих детей так, будто они его. Я скучаю по тебе, брат! В это невозможно поверить, — написал О’Нил на своей странице в Instagram, добавив, что Джианна, находившая вместе с отцом на борту вертолёта, родилась в один день с его младшей дочерью.

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Причины падения Sikorsky S-76 остаются неизвестными.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал Коби Брайанта легендой баскетбола и всего мира, ранее писал NEWS.ru.