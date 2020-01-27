Центровой, член Зала славы Шакил О’Нил отреагировал на гибель легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.
Коби был больше чем спортсмен, он был семьянином. Всякий раз, когда мы собирались семьями, я обнимал его детей, словно они мои, и он обнимал моих детей так, будто они его. Я скучаю по тебе, брат! В это невозможно поверить, — написал О’Нил на своей странице в Instagram, добавив, что Джианна, находившая вместе с отцом на борту вертолёта, родилась в один день с его младшей дочерью.
41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.
Причины падения Sikorsky S-76 остаются неизвестными.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал Коби Брайанта легендой баскетбола и всего мира, ранее писал NEWS.ru.
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