Президент Единой лиги ВТБ и гендиректор переизбраны на новый срок

https://static.news.ru/photo/bbe34736-c5c7-11ea-a316-fa163e074e61_660.jpg Фото: VTB United League/facebook.com

Совет Единой лиги ВТБ по баскетболу в режиме онлайн-конференции провёл перевыборы руководства организации. Главой лиги остался Сергей Кущенко.

На пост президента лиги был переизбран Сергей Кущенко, на пост генерального директора Илона Корстин, — сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Ранее NEWS.ru также сообщал, что Совет Единой лиги ВТБ утвердил состав участников, формат и регламент чемпионата-2020/21. Совет принял решение начать сезон-2020/21 20 сентября. В нём примут участие 13 команд. По итогам регулярного сезона определятся восемь лучших клубов лиги, а победитель будет выявлен в серии плей-офф до трёх побед по схеме 2-2-1.