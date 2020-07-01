Председатель тренерского совета назвал ошибки Драчёва во главе СБР

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России и кандидат в правление СБР от Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Редькин назвал главные недоработки Владимира Драчёва на посту президента СБР.
Я думаю, что он не проработал вопросы взаимодействия с Министерством спорта, с Центром спортивной подготовки, который финансирует непосредственно сборные команды. Прежде всего надо оценить, какие реальные ресурсы есть у федерации. Если нет денег, надо какие-то позиции убирать в сторону и не думать, как мы их будем тянуть, — рассказал Редькин NEWS.ru.
Также специалист отметил, что в плачевном состоянии биатлонной федерации вина не только президента, но и членов правления, которые также должны отчитаться на выборной конференции 11 июля.
Полностью интервью с Редькиным читайте на сайте СБР в разделе «Спорт».
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