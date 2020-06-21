Плющенко показал тренировку фигуристки его группы

https://static.news.ru/photo/e49a3d8c-b3ad-11ea-8ad6-fa163e074e61_660.jpg Вероника Жилина Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал тренировку своей подопечной 11-летней фигуристки Вероники Жилиной.

Юная спортсменка исполняет «на удочке» прыжок в три с половиной оборота.

Нам некогда вещать, мы работаем, — подписал видео Плющенко.

Ранее Плющенко сообщил, что его подопечная, 15-летняя фигуристка Александра Трусова, на тренировке прыгнула четверной риттбергер. Это единственный элемент в женском фигурном катании, который до сих пор не выполняла на соревнованиях ни одна фигуристка в мире. Команда Плющенко сейчас находится на сборах в Кисловодске, писал NEWS.ru.