Плющенко показал тренировку фигуристки его группы

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал тренировку своей подопечной 11-летней фигуристки Вероники Жилиной.
Юная спортсменка исполняет «на удочке» прыжок в три с половиной оборота.
Нам некогда вещать, мы работаем, — подписал видео Плющенко.
Ранее Плющенко сообщил, что его подопечная, 15-летняя фигуристка Александра Трусова, на тренировке прыгнула четверной риттбергер. Это единственный элемент в женском фигурном катании, который до сих пор не выполняла на соревнованиях ни одна фигуристка в мире. Команда Плющенко сейчас находится на сборах в Кисловодске, писал NEWS.ru.
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