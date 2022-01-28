Плющенко оценил шансы сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью CGTN заявил, что командный турнир сборная России выиграет с запасом. По его мнению, у нас очень сильные одиночницы, одиночники и пары.

Я думаю, что наши фигуристы будут кататься хорошо. По крайней мере, девочки очень сильные, три спортсмена мужского одиночного катания тоже очень сильные. Я думаю, что командный турнир мы выиграем, у нас также сильные пары. Выиграют даже с запасом, — заявил Плющенко.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Состав на командный турнир по фигурному катанию будет оглашён в начале февраля.

Ранее сообщалось, что федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной на Олимпийские игры. В составе команды числятся фигуристы Андрей Мозалёв, Анна Щербакова, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.