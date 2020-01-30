https://static.news.ru/photo/1519daf6-439e-11ea-9e53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный в прошлом форвард ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Сергей Панов специально для NEWS.ru прокомментировал уверенную победу московских «армейцев» (78:69) над подмосковными «Химками» на «Арене Мытищи» в 22-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

— ЦСКА сильнее в организации игры, в нападении, — сказал Панов. — А у «Химок» все действия в атаке заточены на одного игрока — Алексея Шведа. К тому же «армейцы» в защите играли более командно, Все это и повлияло на итоговый результат встречи.

— Можно ли говорить, что ЦСКА был дополнительно мотивирован на реванш за чувствительное поражение от «Химок» здесь же, в Мытищах, но в матче Единой лиги ВТБ с разницей в 16 очков?

— Наверное, это тоже сказалось, хотя лучше об этом знают только сами «армейцы». Но очевидно, что они на каждую игру выходят с задачей победить.

— На ваш взгляд, кубинский новичок ЦСКА Ховард Сант-Рос достойно заменил травмированного Уилла Клайберна?

— У Сант-Роса своя роль в команде: возможно, он не так агрессивен в нападении, зато выполняет много черновой работы. Поэтому кубинского новичка «армейцев» можно назвать важной частью команды.

— В следующем туре Евролиги ЦСКА принимает на своей площадке единоличного лидера турнира — турецкий «Анадолу Эфес». Смогут ли «армейцы» побороться с клубом из Стамбула за первое место в регулярном чемпионате?

— Думаю, всё возможно.

— А «Химки», которые пока находятся за предеами кубковой восьмёрки, смогут решить задачу попадания в плей-офф?

— Вот на этот вопрос у меня нет ответа.

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