Новый тренер биатлонистов Каминский повысил интенсивность тренировок

https://static.news.ru/photo/b6678946-afa3-11ea-9dd8-fa163e074e61_660.jpg Юрий Каминский Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Тренер сборной Башкирии Виктор Никитин рассказал, как изменилась подготовка биатлонистов сборной России с приходом старшего тренера Юрия Каминского, ранее работавшего в лыжных гонках.

План очень сложный, своеобразный, отличается от того, что спортсмены делали раньше. Часовая нагрузка в функциональной подготовке значительно увеличена. В плане стрельбы Максимов даёт то же самое, что и раньше. Не только наши, но и все спортсмены постоянно на связи с тренерами и надеются, что в июле смогут провести сбор, — рассказал NEWS.ru старший тренер сборной Башкирии Виктор Никитин.

Также наставник отметил, что вопрос с проведением централизованного июльского сбора российской команды и углублённого медицинского обследования пока не решён, так же как и проведение в конце июля летнего чемпионата России в Рыбинске, который должен был стать отборочным к чемпионату мира.

Как писал NEWS.ru, национальная сборная России испытывает трудности со сбором из-за ограничений и неопределённости.