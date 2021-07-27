Немецкий гимнаст назвал победу гимнастов России на Олимпиаде безумием

Немецкий гимнаст Филипп Хердер оценил выступление российских спортсменов в групповом многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. В разговоре с изданием Bild он назвал победу Артура Далалояна настоящим безумием.

Это какое-то безумие. Отдаю ему должное, — сказал Хердер.

Дело в том, что 25-летний российский гимнаст в апреле порвал ахилл, но к соревнованиям в столице Японии всё-таки сумел вернуться в строй. Более того, его восстановление не просто прошло успешно, Далалоян помог российской сборной завоевать историческую медаль по итогам упражнений в шести видах программы. В сумме национальная команда получила 262,500 балла и обошла представителей страны-хозяйки.

Эта победа стала первой в мужской спортивной гимнастике за 25 лет.