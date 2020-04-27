Московский полумарафон и другие забеги перенесены из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/f7490caa-8875-11ea-a0e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН«Москва»

Массовые беговые мероприятия перенесены в России из-за угрозы распространения коронавируса.

Московский полумарафон переносится на 2 августа, а ночной забег состоится 22 августа. На 2021 год перенесён забег «Апрель» (4 апреля), красочный забег (6 июня) и полумарафон «Лужники» (15 августа), сообщает РИА Новости со ссылкой на «Беговое сообщество».

Участники, которые успели зарегистрироваться на эти мероприятия, будут автоматически перерегистрированы на новые даты.

Также в нынешнем году пройдут Московский марафон (20 сентября), кросс «Быстрый пёс» и «Лисья гора» (3 и 4 октября), а также Крылатский трейл (25 октября).

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за коронавируса перенесла чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении с 2020-го на 2021 год. Соревнования должны были начаться 13 марта в китайском Нанкине, писал NEWS.ru.